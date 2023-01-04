. Ксения Собчак заступилась за звезд, которые попали в скандал

Ведущая и журналистка Ксения Собчак решила выступить адвокатом дьявола. Олег Газманов и Валерий Меладзе переживают серьезные нападки пользователей Сети. Журналистка попросила хейтеров сбавить обороты и не набрасываться с критикой на певцов. В новогоднюю ночь Валерий Меладзе выступал на вечеринке в Дубае. В разгар праздника зритель подошел к певцу с просьбой продолжить националистическую фразу и тот шепотом произнес слова в поддержку ВСУ, добавив при этом, что он вне политики. Выходку звезды запечатлели на видео и опубликовали в Интернете — разразился скандал. Теперь представители общественности, политики и поклонники требуют лишить исполнителя хита «Сэра» всех регалий, признать иноагентом и запретить концертную деятельность на территории РФ. На том же концерте сцену с Меладзе делил Олег Газманов. Он оказался в аналогичной ситуации, когда его попросили прокомментировать политические вопросы. Однако в отличие от своего коллеги, артист уклонился от ответа. За героев дубайского скандала вступилась Ксения Собчак. 41-летняя теледива попросила хейтеров оставить критику при себе.«Газманов не высказался, он промолчал и попросил дать ему отдохнуть. В телеграмме буря: как так, ведь он же один из хедлайнеров патриотической повестки. Побуду немного адвокатом дьявола (моя любимая роль) — а что он должен был делать? Его позиция известна. Отстаньте от людей: что от Газманова, что от Меладзе, умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь», — заявила журналистка в личном Telegram-канале. Ксения также напомнила, что Олег Михайлович проводил время в другом государстве, которое никак не причастно к спецоперации. К тому же тем, кто приставал к звездам, следовало на время забыть о политике и наслаждаться праздником, не провоцируя на скандалы. «Он в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, на водопое. Люди устали за год и хотят отдохнуть. Что он должен был сделать, будучи в гостях, в стране, которая не участвует в военных действиях? Сделать сальтуху и сложить ногами букву Z? Так себя приличные гости не ведут» — завила она.