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Курс доллара превысил 72 рубля

Курс доллара превысил 72 рубляКурс доллара превысил 72 рубля, курс евро выше 76 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 4 января, курс доллара превысил 72 рубля, а евро поднялся выше 76 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:25 по московскому времени доллар скорректировался до 71,94 рубля, а евро — до 76,24 рубля. По сравнению с концом прошлого года обе валюты прибавили по два рубля.

Российская валюта начала резко слабеть в декабре, после вступления в силу эмбарго Евросоюза и потолка цен на уровне 60 долларов за баррель на морские поставки российской нефти. Удар по экспорту в денежном выражении существенно сократил поток нефтедолларов на биржу, что изменило баланс спроса и предложения.

С этого момента рубль дважды, 22 и 30 декабря резко укреплялся за сутки, после чего продолжал падение. Нынешняя динамика наблюдается на фоне снижения цен на нефть, что, в свою очередь, объясняется ситуацией с COVID-19 в Китае. Кроме того, биржевая стоимость природного газа опустилась ниже отметки 700 долларов за тысячу кубометров, что значительно сокращает доходы от сохранившегося экспорта природного газа.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что сокращение нефтяного экспорта в денежном выражении неизбежно приведет к ослаблению рубля, однако такая ситуация выгодна для страны. Идеальным он назвал доллар по 70-80 рублей, поскольку он поддержит производителей в стране.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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