. Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах
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Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах

Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах
67-летняя певица Лариса Долина поделилась фото в цветастых шортах с берега Индийского океана. Известная вокалистка и педагог Лариса Долина новогодние каникулы проводит на Мальдивах в компании дочери и внучки. На отдыхе 67-летняя дива решила похвастаться своим прекрасным внешним видом. Лариса Долина поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена позирующей на берегу океана.
Лариса Долина облачилась в шортики и тунику с абстрактным принтом. Вокалистка смело показала стройные ноги. «Долгожданный отдых… Мальдивы…Хочется танцевать…💃🏼💃🏼💃🏼» - подписала кадр Лариса Долина.
Поклонники тут же сделали комплименты Ларисе Долиной и признались ей в любви. «Какая же вы красивая, слов нет. Замечательного вам отдыха. Очень сильно люблю вас», «Какая же классная!», «Такая расслабленная, очаровательная, просто супер», - высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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