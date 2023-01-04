. Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах

67-летняя певица Лариса Долина поделилась фото в цветастых шортах с берега Индийского океана. Известная вокалистка и педагог Лариса Долина новогодние каникулы проводит на Мальдивах в компании дочери и внучки. На отдыхе 67-летняя дива решила похвастаться своим прекрасным внешним видом. Лариса Долина поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена позирующей на берегу океана.Лариса Долина облачилась в шортики и тунику с абстрактным принтом. Вокалистка смело показала стройные ноги. «Долгожданный отдых… Мальдивы…Хочется танцевать…💃🏼💃🏼💃🏼» - подписала кадр Лариса Долина.Поклонники тут же сделали комплименты Ларисе Долиной и признались ей в любви. «Какая же вы красивая, слов нет. Замечательного вам отдыха. Очень сильно люблю вас», «Какая же классная!», «Такая расслабленная, очаровательная, просто супер», - высказались в Сети.