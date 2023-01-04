. Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом

Певица Любовь Успенская провела концерт в провокационном наряде. Недавно певица выступала на корпоративе в Сочи в эпатажном наряде. Исполнительница хита «Кабриолет» вышла на сцену в черном боди, оголив плечи и пятую точку. Успенская не постеснялась предстать перед публикой в экстремальном наряде и показать фигуру во всей красе. Судя по всему, певица гордится своими формами, к совершенствованию которых приложили руки пластические хирурги. Артистка кружилась в танце, со всех сторон демонстрируя результат тюнинга. Для этого она специально подобрала откровенный наряд, состоящий из боди, просвечивающих лосин и замшевых ботфортов. Оно, как заметила Ксения Собчак, обошлось ей в 34 тысячи рублей. На талии артистка закрепила кожаную баску за 71 тысячу рублей, а шею украсила черным чокером и колье с камнями. Поклонники опешили от образа Успенской. При этом пользователи Сети указали на сходство артистки со всемирно популярной певицей Мадонной, которая известна также провокационными костюмами. Многие пользователи Сети пришли в недоумение от чрезмерно откровенного образа Успенской и посоветовали звезде одеваться в соответствии с возрастом.Любовь Залмановну часто обвиняют в злоупотреблении пластикой. Специалисты полагают, что звезда неоднократно делала подтяжку лица, липосакцию, корректировала форму носа и убирала обвисшую кожу с помощью блефаропластики. Также невооруженным глазом видно, что Успенская колола филлеры в губы и избавлялась от морщин с помощью ботокса. Артистка признавалась, что для четкого овала лица прибегала к процедуре армирования нитями: под кожу вводили медицинские нити, чтобы не допустить провисания тканей.