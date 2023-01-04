. Майор медслужбы Александр Сеикаев погиб в Запорожской области, спасая пациентов под обстрелом

Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области. Как сообщает Минобороны, врач остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать.

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию ЦРБ, которое не использовалась в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию - оказание медпомощи населению.

В момент ракетного удара в райбольнице врачи оказывали помощь гражданским лицам. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место. Майор погиб под обстрелами вместе с больными. Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.