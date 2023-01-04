. Манит и пленит: какой аромат считается наиболее привлекательным в мире

В мире есть много разных ароматов, которые одним могут нравиться, а другим нет. Но проведенные научные исследования показали, что среди всех запахов есть наиболее привлекательные, вызывающие большой интерес у противоположного пола и притягивающие их внимание.

Какие ароматы считаются привлекательными

Цветочный

Около 85% мужского населения считают самым привлекательным ароматом для дамы цветочный. Многие сравнивают его с настоящим афродизиаком. Сочетание розы, гвоздики, фиалки кажутся самыми притягательными, способными создать праздничное настроение, пробудить и подарить приятные моменты.

Самым популярным и главным ингредиентом многих духов является жасмин. Он одновременно тонкий и сладкий, но при этом сексуальный.





Многим мужчинам понравится воздушный запах ландыша, от которого веет свежестью, ненавязчивостью и прохладой. Такой запах может повысить возбуждение у 11% сильного пола.

Свежий

Около 81% опрошенных респондентов считают привлекательным свежий аромат. Особой популярностью он пользуется в теплый период времени. От таких духов остается приятный шлейф, который никого не оставит равнодушным. Лучше всего этот аромат наносить на влажную кожу после душа.

Пудровые

Такие ароматы могут передавать запах достатка и роскоши. Он подчеркивает ауру уюта и тепла.

Фруктовый

71% мужского пола считает самым сексуальным аромат свежих фруктов, который может влюбить в себя с первых нот. Он звучит сладко, но при этом вовсе не приторно. Для многих он станет главным фаворитом.





Ванильный

Около 73% мужчин назвали привлекательным ванильный аромат. У большинства популярных духов ваниль является базовой нотой. Ее можно назвать естественным афродизиаком, который у многих мужчин вызовет восторженную реакцию. Такой запах может заставить его совершить подвиг.

Цитрусовый

69% нравится аромат цитрусовых. Приятный запах апельсина или флердоранжа может пробудить чувства и даже вызвать возбуждение у мужчин. Такой аромат позволит разжечь интерес и повысить его либидо. Эти духи могут поднять настроение каждому.

Унисекс

Многим мужчинам нравятся ароматы унисекс. Такой запах будет отлично подходить как для мужчин, так и для женщин. Но на разной коже он будет по-разному раскрываться, что сделает его еще более загадочным и интересным.





Какой аромат может отталкивать мужчин

Есть ароматы, которые не только неприятны, но и могут отталкивать противоположный пол. Среди них выделяют запахи с нотками ладана, агарового дерева и «винтажные», которые уже давно не производятся.

Слишком приторные ароматы и те, которые оставляют за собой резкий шлейф, не понравятся ни одному мужчине, они еще больше будут отталкивать.

Как выбрать подходящий парфюм

При выборе подходящего парфюма необходимо обращать внимание на следующее:

аромат должен подчеркивать индивидуальность женщины: ее характер, стиль и типаж;

соответствовать месту и времени (для работы — подобрать одни, а для мероприятий — другие), именно поэтому лучше всего купить несколько разных вариантов для разных случаев;

покупать духи нужно только в фирменных и официальных торговых точках — это позволит уберечься от подделок.

Чтобы определиться с ароматом, необходимо сперва нанести несколько капель на самую «горячую точку» на теле. Это может быть либо запястье, либо сгиб локтя. Только так удастся раскрыть аромат.





Многие полагают, что если человек не слышит нанесенный запах, то он на 100% ему подходит, но это вовсе не так. Подобным образом мозг защищается от слишком сильных сочетаний ароматов.