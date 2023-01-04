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Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в Макеевке

Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в МакеевкеМО РФ: виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности после расследования

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил «Ленте.ру», что должностные лица, виновные в трагедии в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР), будут привлечены к ответственности по итогам расследования.

По его словам, в настоящее время российские военные принимают все необходимые действия, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. «По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — пообещал представитель Минобороны России (МО РФ).

Он сообщил, что число погибших после удара украинских войск в Макеевке российских военных выросло до 89. Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Макеевку.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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