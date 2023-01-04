. Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ

В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих

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В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Военнослужащие РФ перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской народной республике и Херсонской области. Противовоздушная оборона за сутки сбила 13 беспилотников ВСУ.

В районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике нанесли ракетный и авиационный удары по скоплению военной техники. В результате поразили: две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, более 800 реактивных снарядов, шесть автомобилей, а также около 120 военнослужащих.



На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области войска РФ ликвидировали свыше 40 военнослужащих противника, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в Харьковской области уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.



На Красно-Лиманском направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ рядом с Червоной Дибровой ЛНР, Новосадовым, Серебрянкой и Григоровкой ДНР. За сутки на этом направлении противник потерял около 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.



На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, в результате чего уничтожили около 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей. На Южно-Донецком направлении удары российской артиллерии ликвидировали свыше 30-ти военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Рядом с населенными пунктами Гуляйполе и Червоное в Запорожской области ликвидировали четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.

Рядом с Краматорском российские военнослужащие вскрыли позиции и уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики. Неподалеку от Артемовска ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожили три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики ликвидировали две украинские боевые машины РСЗО «Град», в Запорожской области — две гаубицы Д-30.

Высокоточные удары ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» рядом с Масляковкой и Краматорском в ДНР ликвидировали более 130-ти иностранных наемников. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104-х районах.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники.