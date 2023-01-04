. Молодая жена Александра Цекало не скрывает откровенное белье на улице
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Молодая жена Александра Цекало не скрывает откровенное белье на улице

Молодая жена Александра Цекало не скрывает откровенное белье на улице
Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин показала, в чем гуляет с собачкой. Художница считает, что нужно одеваться тепло, но при этом не забывать о «развязности». Актриса и художница Дарина Эрвин продолжает удивлять поклонников откровенными фото. 4 января девушка опубликовала на своей странице снимок, на котором приподнимает полу длинного черного халата, демонстрируя правую ногу в кружевном чулке на подвязке.
«Stay warm, but keep it slutty» (англ. «Будь в тепле, но оставайся развязной» - Прим. З-ая.ру), - написала она. В руках 31-летняя жена продюсера Александра Цекало держит свою собачку Цури, тоже принарядившуюся к Новому году - Дарина надела на нее вязаный красный свитер с белыми полосками. Как мы сообщали ранее, 31-летняя звезда фильма «Мажор»  на праздники прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где жила с детства и где сейчас живет почти вся ее семья.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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