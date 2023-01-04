. МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов в России

МВД России подготовило законопроект, направленный на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства получить российское гражданство. Об сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

Волк рассказала, что сейчас по законопроекту проводится межведомственное согласование. Она не уточнила, в чем раскрывается суть законопроекта и каким образом МВД планирует усовершенствовать действующее законодательство, чтобы иностранцы не могли заключать фиктивных браков для получения гражданства РФ.

Представитель МВД сообщила, что за 11 месяцев прошлого года территориальные органы МВД аннулировали около 400 разрешений на проживание в России после того, как суды признали недействительными браки, заключенные иностранцами с гражданами РФ.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в российское гражданство, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также если у них есть общий ребенок (в этом случае не нужно соблюдать трехлетний срок нахождения в браке).



