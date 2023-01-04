. Наташа Королева, чтобы спасти брак, пошла к астрологу
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Наташа Королева, чтобы спасти брак, пошла к астрологу

Наташа Королева, чтобы спасти брак, пошла к астрологу
Певица Наташа Королева призналась, что было уже поздно. Артистка болезненно переживала расставание с супругом и пыталась сгладить разногласия, но вскоре быстро отпустила прошлое и влюбилась в другого. На протяжении многих лет Николаев и Королева казались счастливой парой. Они выступали на одной сцене, а после шумных концертов проводили теплые вечера дома. Но в 2001 году супруги приняли решение развестись. Певица не находила себе места и обратилась за помощью к специалисту по составлению гороскопу.
«Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу — это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть», — поделилась исполнительница хита «Желтые тюльпаны» в студии «Сегодня вечером» на Первом канале. Королева признавалась в интервью, что Николаев завел интрижку на стороне. Для певицы это стало большим потрясением, но она пыталась уладить конфликт и дала время супругу разобраться в чувствах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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