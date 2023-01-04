. Наташа Королева призналась, что хотела простить измену Игорю Николаеву, но ее отговорил астролог

49-летняя Наташа Королёва была замужем за Игорем Николаевым почти 10 лет, но в 2001 году их звездный союз распался. Певица долго не хотела рассказывать, что экс-супруг ей изменил, но в итоге созналась. Правда, утаила, что собиралась его простить.

Королёва рассказала о расставании в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. Звезда призналась, что совершенно не жалеет о случившемся, но принять сложное решение ей помог астролог.

"Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу — это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно", — поделилась Наташа. Специалист предсказал ей незавидное будущее, и 27-летняя на тот момент певица даже поначалу отказывалась в это верить.



Очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть, — откровенничает звезда.

К слову, сейчас они оба счастливы в браке. Королёва замужем за стриптизером Сергеем Глушко уже почти 20 лет, а Николаев почти 13 лет женат на певице Юлии Проскуряковой.



Наташа Королёва встретила Новый год без Тарзана

Стриптизер и певица редко стали появляться вместе на публике и даже новогоднюю ночь провели порознь. Наталья объясняет это тем, что они оба работают за повышенные гонорары.

Неясно, где выступал Сергей Глушко, но Королёва выходила на сцену со своим 20-летним сыном Архипом. Похоже, ее вечеринка удалась на славу, потому что там были многие селебрити. Например, артистка успела посидеть с Филиппом Киркоровым.

Говорят, как встретишь Новый год, а самое главное – с кем, так его и проведешь. Посмотрите, какой красавчик у меня тут рядом сидит. Красивые мужчины всегда со мной, — похвасталась она подписчикам.

