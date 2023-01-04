. Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе

Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе

Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективеNYT: применение Россией дронов обходится в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ

У российских военных есть преимущество над Вооруженным силами Украины (ВСУ), поскольку первые применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), затраты на которые гораздо меньше, чем на украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), которыми приходится сбивать эти дроны. В долгосрочной перспективе это может сыграть на руку Москве, говорится в статье The New York Times.

«Существует растущий дисбаланс: многие из оборонительных вооружений Украины, таких как ракеты класса «земля-воздух», стоят намного дороже, чем беспилотники», — пишет издание, подчеркивая, что в случае затягивания военного конфликта Киев окажется в невыгодном положении.

Газета отмечает, что в этом случае выйти победителем может та сторона, чьи затраты на военные действия окажутся меньше. Для сравнения, запуск беспилотника обходится примерно в семь раз дешевле, чем применение средств ПВО для его уничтожения, уточняет NYT.

Ранее Министерство обороны России опубликовало список уничтоженной техники ВСУ за время специальной военной операции (СВО). По данным оборонного ведомства, с начала СВО было уничтожено 355 украинских самолетов, 99 вертолетов, 2794 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат: "Кольцо очень красивое"
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат:
В России оценили вероятность банковского кризиса
В России оценили вероятность банковского кризиса
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей задолженности за электроэнергию
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с Карпиным
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
Будет ли парад планет в 2023 году
Будет ли парад планет в 2023 году
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности

Топ на сегодня

Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии электропередач
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии

Еще по теме

Страшная находка ополчения в небе: на что идут в ВСУ, сообщили в ДНР
В Генштабе обещают сбивать беспилотники над воинскими частями и полигонами
Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО
В Приамурском объединении ВВО проведены практические тренировки с группами по борьбе с беспилотной авиацией