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Нино Нинидзе встретила Новый год вместе с Виторганом

Нино Нинидзе встретила Новый год вместе с Виторганом
Актриса Нино Нинидзе воссооединилась с любимым мужчиной на празднике. 31-летняя Нино Нинидзе, вопреки всем слухам о неурядицах в ее личной жизни, встретила Новый год в России и не одна, а вместе с Максимом Виторганом, с которым состоит в отношениях уже более двух лет. Артисты оказались в теплой дружеской компании, где присутствовал также Шура из группы «Би-2», согласившийся порадовать гостей своими хитами. Нино тоже спела с рокером одну из его композиций, но дуэт у них получился довольно комический, потому что актриса находилась в прекрасном расположении духа и постоянно подшучивала над музыкантом.
Максим Виторган, судя по видео с вечеринки, тоже наслаждался праздником и не скрывал своего счастья, он отпускал остроты и веселил друзей. В Сети решили, что на настроение Виторгана повлияла в том числе встреча с возлюбленной, ведь последние несколько месяцев им постоянно приходилось расставаться, потому что актер обитал в Израиле, куда перевез старших детей, а Нинидзе проводила время в Москве или Грузии. К тому же с тех пор артисты не выходили в свет вместе, а единственная вечеринка, на которой они появились, породила слухи о расставании звездной пары, потому что Нино и Максим как будто не замечали друг друга, а актрисе оказывал знаки внимания ее бывший муж Кирилл Плетнев. Однако позже Нинидзе объявила, что беспокоиться за нее не нужно и она по-прежнему встречается с Виторганом. «Есть куча вещей, о которых не надо говорить, и это не моя личная жизнь. С Максимом у нас все нормально, все хорошо, мы вместе», — объяснила актриса в YouTube-шоу «Георгий за кадром».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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