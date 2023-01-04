. Ольгу Бузову гонят замуж, пока не стала бабкой

Цой жестко высказалась в адрес певицы и ведущей Ольги Бузовой. Анита Цой посоветовала Ольге Бузовой срочно заняться своей личной жизнью. Анита Цой жестко высказалась в адрес Ольги Бузовой, которая в 36 лет активно строит свою карьеру, но никак не может найти счастья в личной жизни. Напомним, блондинка была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак со скандалом распался, детей у пары не было. Дальнейшие романы были для Бузовой также безрадостными.Анита Цой считает, что Ольга Бузова, чувствуя успех у публики, слишком увлеклась своей работой, она буквально не может остановиться. И для артиста это хорошо, потому что поклонники моментально могут забыть своего кумира. Однако экс-ведущей не стоит забывать о себе как о женщине, ведь бабий век короток. «Оля, слушай меня, в сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!» - процитировало издание МК.ru жесткие слова певицы. Судя по всему, Анита Цой решила своей резкостью дать Ольге Бузовой стимул для развития личной жизни.