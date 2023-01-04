. Отношения США, Китая и России назвали формированием новой многополярности

«Ъ» заявил, что США Китай и Россия формируют новую многополярность

США, Китай и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации формируют новую многополярность, об этом заявило издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что российская военная операция на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к шоковому перевороту в международной политике. США и коллективный Запад стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе Москву и Пекин.

В то же время в статье говорится, что Россия и Китай не смогли назвать друг друга союзниками, несмотря на демонстрацию сближения, поскольку имеют разные интересы в конфликте в Соединенными Штатами и Европой.

Отмечается, что Москва усилила сотрудничество с Пекином в попытке амортизировать последствия западных санкций, в то время как китайская дипломатия, несмотря на критику ограничительных мер, неоднократно напоминала о последствиях конфликта на Украине и пыталась лавировать между Россией и Западом в своих интересах.

В конце 2022 года Китай в очередной раз дал понять, что ожидает не столкновения, а взаимодействия полюсов многополярного мира, резюмируется в статье.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что существенное влияние на мировую экономику в 2023 году будут оказывать Китай и ситуация на территории Украины.

