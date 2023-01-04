. Полицию Латвии вызвали в посольство России из-за посылки с неизвестным веществом

Полицию Латвии вызвали в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом. Об этом сообщила представитель ведомства Симона Гравите в эфире Латвийского радио, передает РИА Новости.

Вызов поступил днем 4 января в 13:54 (14:54 по московскому времени). Звонок поступил также в Государственную пожарно-спасательную службу.

В посольстве РФ в Риге пока не стали давать никаких комментариев по этой теме.