. Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат: "Кольцо очень красивое"

35-летняя Полина Гагарина рассказала, как прошла ее новогодняя ночь. Певица выступала на сцене, когда к ней подошел юный фанат с обручальным кольцом. Парень сделал ей предложение, но получил отказ.

Полина опубликовала кадры с праздника в личном блоге. Она ответила парню, что "уже взрослая тетя" и указала на своего сына в зрительном зале, который почти ровесник сделавшего предложение фаната.

Гагарина пояснила, что не хочет замуж, и поклонник был слишком молод для нее. "Юный-юный юноша предложил мне руку и сердце! Я отказалась. Во-первых, я не хочу замуж. Во-вторых, мне 19, ему 16 (возрастная пропасть). В-третьих, блин, хотя кольцо было очень красивое", — написала Полина.

К слову, она дважды была замужем. В 2007 артистка вышла за актера Петра Кислова и родила ему сына Андрея, но в 2010 пара развелась. Следующим ее мужем стал фотограф Дмитрий Исхаков. Брак длился с 2014 до 2020 года. Сейчас ходят слухи, что артистка в отношениях с продюсером Владимиром Чиняевым, но она никак их не комментирует.



Сколько Полина Гагарина получила за новогодний корпоратив

По данным ВЦИОМ, победительница "Фабрики звезд-2" стала одной из самых популярных певиц 2022 года. У большинства знаменитостей ценники существенно снизились, однако Полина могла себе позволить оставить старый — 5 миллионов рублей за выступление.

Организатор концертов Али Левшин считает, что во многом Гагариной помог ее патриотизм. "Те, кто остался в стране, кто поддержал Родину, тот и востребован", — объяснил Левшин.

