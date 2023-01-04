. Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая

Модельер Валентин Юдашкин в последнее время стал заметно лучше выглядеть и даже встретил Новый год в ОАЭ. Россияне искренне порадовались, когда кутюрье Валентин Юдашкин стал появляться на светских вечерах в Москве. Ведь всего несколько месяцев назад он прекратил выходить на публику, а на кадрах в соцсетях выглядел не лучшим образом. Сейчас, похоже, модельер пошел на поправку и даже позволил себе заграничный отпуск в компании жены Марины, дочки Галины и зятя Петра Максакова. Супруга кутюрье показала трогательные кадры с семейной прогулки по вечерним улицам Дубая.Счастливый Валентин, облаченный в просторные брюки, удобные кроссовки, футболку-поло и джинсовый пиджак держит за руки красавицу-жену. Сопровождала пару и любимая дочь Галина со своим супругом.«Смотришь на Вас и хочется жить! Хорошего вам отдыха!», «Очень рада за Валентина, это Ваша заслуга, Марина», «Валя ничего выглядит, дай Бог улучшения и долгих лет жизни!», - ликуют фанаты.