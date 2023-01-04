. Правда ли наши предки защищают нас после смерти

Смерть — это не конец. Это переход в иное измерение, в иной мир. В разных религиях это описывается по-разному, но во многих культурах считается, что человек после смерти продолжает помогать тем, в чьих жилах течет его кровь.

Ранее мы знакомили вас с историями о перерождении душ. Это доказывает тот факт, что после смерти процесс не останавливается. Вы продолжаем существовать и влиять на материальны мир и судьбы других людей. Не стоит сомневаться в том, что потусторонний мир существует и что он неразрывно связан с реальным, который мы с вами видим и в котором живем, взаимодействуем друг с другом.

Правда ли умершие родственники помогают нам

Да, это правда. Их души могут обладать огромной силой, которая направлена на улучшение нашей с вами жизни. Они могут выступать в роли наших спасителей в трудных ситуациях — когда нам грозит опасность или когда мы больны душевно, когда нам страшно.

Души умерших родственников могут невидимо для нас находиться в нашем доме, защищая его от потусторонних негативных сущностей. Именно поэтому нам порой так спокойно в родных стенах, ведь в них остается энергетика и дух наших родителей, бабушек и дедушек.

Почему умершие родственники оберегают нас

Они присутствуют в нашей жизни по многим причинам, но без какой-либо причины это не происходит абсолютно никогда. Например, многие слишком сильно любят своих детей — так сильно, что эта связь не рвется даже после перехода в иной мир. В итоге родители могут выступать в роли некоего ангела-хранителя.

Бывают такие семьи, в которых связь между людьми изначально очень сильна. Тут уже в силу вступает энергетика рода в целом. Если люди очень близки друг с другом и сильны духовно, они оставляют свои силы следующим поколениям.

Также после смерти многие души умерших родственников остаются часто рядом с живыми из-за незавершенных дел: кто-то не успел попросить прощения, а кому-то не удалось претворить в жизнь свои планы. Бывает и так, что в браке возникает настолько сильная привязанность, что умерший человек остается рядом со второй половинкой, чтобы оберегать её.

А еще не стоит забывать о том, что многие отношения являются кармическими. Речь не только о любви, но и о кармической связи между родителями и детьми.