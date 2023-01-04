. Представили геймпад Pro Compact Controller Colorlight для Xbox с настраиваемыми светодиодами
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Представили геймпад Pro Compact Controller Colorlight для Xbox с настраиваемыми светодиодами

Представили геймпад Pro Compact Controller Colorlight для Xbox с настраиваемыми светодиодами


Состоялся анонс нового геймпада для Xbox и PC от компании Nacon. Известный производитель игровой периферии анонсировал контроллер под названием Pro Compact Controller Colorlight.

Геймпад предлагает игрокам максимальную кастомизацию, при этом не только в плане управления, но и в плане внешнего вида. Контроллер позволяет игрокам выбрать оптимальную комбинацию подсветки. Сам корпус Pro Compact Controller Colorlight прозрачный, внутри находится 6 небольших светодиодов, которые позволяют отображать до 25 различных цветов. Игроки могут выбрать световой эффект (доступно 4) и скорость цикла (доступно 3), чтобы светодиоды работали соответствующим образом.




Кнопки на геймпаде Pro Compact Controller Colorlight можно переназначать, в Microsoft Store есть специальное приложение для настройки контроллера. Геймпад может подключаться к консоли, как при помощи провода, так и путем беспроводного соединения. Размеры геймпада на 15% меньше стандартного контроллера.

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Стоимость Nacon Pro Compact Controller Colorlight в Великобритании — 55 фунтов. Ниже можно посмотреть трейлер геймпада.

Похоже, что в трейлере имеется ошибка, указана дата релиза Fall 2022, хотя контроллер только сейчас стал доступен для покупки на сайте Nacon.
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# Технологии
По материалам: newxboxone

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