Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского
Сегодня, 17:07
Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского
Умер журналист РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, видео с ним опубликовал журналист Аббас Джума.
«Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень многое для нашей страны», — сказал бизнесмен и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
О подробностях гибели журналиста не сообщается.
В конце декабря Аббас Джума сообщал, что Романовский находится в больнице в тяжелом состоянии. «После очередной операции на мозге, в августе, он тяжело восстанавливается», — отмечал он.
По материалам: lenta.ru