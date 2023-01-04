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Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского

Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН РомановскогоОснователь ЧВК «Вагнер» сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского

Умер журналист РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, видео с ним опубликовал журналист Аббас Джума.

«Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень многое для нашей страны», — сказал бизнесмен и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О подробностях гибели журналиста не сообщается.

В конце декабря Аббас Джума сообщал, что Романовский находится в больнице в тяжелом состоянии. «После очередной операции на мозге, в августе, он тяжело восстанавливается», — отмечал он.

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По материалам: lenta.ru

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