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Путин заявил о способности «Циркона» защитить Россию

Путин заявил о способности «Циркона» защитить РоссиюПрезидент Путин заявил о способности ракетного комплекса «Циркон» защитить безопасность РФСюжетМинобороны:

Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. Об этом глава государства сообщил на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного «Цирконами», где принял участие, передает в среду, 4 января, РИА Новости.

По словам Путина, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира. Президент пообещал, что «Циркон» будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в 2023 году.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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