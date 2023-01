. Reverie: Sweet As Edition доберется до Xbox и PC, после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch

Издательство eastasiasoft и разработчики из студии Rainbite сообщили, что игра Reverie: Sweet As Edition выйдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC. Игра выходит на новых консолях после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch. Впервые Reverie стала доступна на Playstation 4 и Playstation Vita в мае 2018 года, в 2019 году проект добрался в расширенном издании Reverie: Sweet As Edition до Switch.

На данный момент авторы Reverie: Sweet As Edition не называют точную дату релиза на Xbox и PC, отмечая, что это будет «начало 2023 года».

Reverie: Sweet As Edition представляет собой приключенческую игру, события в котором разворачиваются на вымышленном остров в Новой Зеландии. Игрокам предстоит спасти остров от духов. Ниже можно посмотреть геймплейный трейлер проекта.

Watch this video on YouTube