. Reverie: Sweet As Edition доберется до Xbox и PC, после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch
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Reverie: Sweet As Edition доберется до Xbox и PC, после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch

Reverie: Sweet As Edition доберется до Xbox и PC, после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch


Издательство eastasiasoft и разработчики из студии Rainbite сообщили, что игра Reverie: Sweet As Edition выйдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC. Игра выходит на новых консолях после многолетней эксклюзивности для Playstation и Switch. Впервые Reverie стала доступна на Playstation 4 и Playstation Vita в мае 2018 года, в 2019 году проект добрался в расширенном издании Reverie: Sweet As Edition до Switch.

На данный момент авторы Reverie: Sweet As Edition не называют точную дату релиза на Xbox и PC, отмечая, что это будет «начало 2023 года».

Reverie: Sweet As Edition представляет собой приключенческую игру, события в котором разворачиваются на вымышленном остров в Новой Зеландии. Игрокам предстоит спасти остров от духов. Ниже можно посмотреть геймплейный трейлер проекта.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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