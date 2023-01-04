. Рита Дакота в ужасе от результатов операции на губах: "Показываю, только не ржите"
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Рита Дакота в ужасе от результатов операции на губах: "Показываю, только не ржите"

Рита Дакота в ужасе от результатов операции на губах: "Показываю, только не ржите"

32-летняя певица Рита Дакота не скрывает, что активно посещает хирургов и косметологов. Она уже делала липосакцию и ринопластику, а теперь решилась и на увеличение губ. Правда, результат получился далек от того, который она хотела.

"С возрастом и особенно после родов с одной стороны верхняя губа стала чуть тоньше, чем с другой. Вы этого не видите, потому что с одной стороны я карандашом в цвет губ это поправляю", — объяснила она свое решение. "Показываю, только не ржите", — обратилась звезда к фолловерам на видео.


Артистка нашла хорошего мастера, однако клиника записала ее к другому. Дакота постеснялась все отменять, так как для нее и так еле нашли свободное окошко, поэтому согласилась рискнуть. "Мое умение говорить "нет" дало пробоину. И я поехала", — пишет звезда.

По ее мнению, результат даже сложно назвать плохим, потому что он отвратительный. "Я Мардж Симпсон. Федя меня убьет", — пожаловалась Рита и попросила у фолловеров совета, сразу ли все переделывать или подождать.


Подписчики заверили Риту Дакоту, что пока не надо ничего менять

Мнения сошлись на том, что все не так уж страшно, как кажется артистке. Большинство подписчиков успокоили Риту, что спустя время ее губы придут в норму. Правда, по поводу длительности ожидания ответы разошлись: кто-то говорит про три дня, а кто-то – про одну или две недели.

"Отек сойдет, и ничего не останется", "В первые три дня губы ужасные, а потом становятся топчик", "Как минимум две недели. Так каждый косметолог говорит", "Отек — это нормально, не паникуй", — пишут юзеры. А вот дочка советы давать не стала, а лишь поглумилась над мамой.

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По материалам: uposters.ru

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