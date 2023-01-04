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Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздники

Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздникиЮрист Соловьев предупредил россиян о схемах мошенников на новогодние праздники

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в праздничные дни могут активизироваться мошенники. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Соловьев предупредил россиян о схемах мошенников на новогодние праздники и подчеркнул, что в этот период они пользуются ослаблением бдительности граждан. Юрист раскрыл схемы мошенников и отметил, что в зоне риска находятся онлайн-покупки, «ошибочные» переводы на банковскую карту россиян, рассылки о выигрышах, акции с предложениями вкладов и инвестиций.

Злоумышленники также обманывают граждан через звонки по телефону. Они используют разные схемы, включая сценарии с попавшими в беду домочадцами и попытки взятия займа.

«Также не стоит участвовать в "оперативных комбинациях" и "следственных действиях", верить информации о сменившихся личных данных в аккаунте госуслуг», — заключил Соловьев.

Ранее Соловьев рассказал, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Они звонят гражданам от лица сотрудников региональных полицейских управлений.

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По материалам: lenta.ru

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