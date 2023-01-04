. Российский вице-премьер испытал самолет МС-21
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский вице-премьер испытал самолет МС-21

Российский вице-премьер испытал самолет МС-21Вице-премьер Мантуров совершил полет на новом отечественном лайнере МС-21

Зампред правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск, использовав для этой цели новый российский лайнер МС-21. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Целью визита было посещение Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха». Там вице-премьер осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым ведется.

Также Мантурова ознакомили с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-New, которые должны в ближайшие годы прийти на замену Boeing и Airbus.

В конце декабря вице-премьер сообщил, что серийное производство МС-21 с отечественным двигателем предполагается запустить в 2025 году. Нынешние лайнеры используют двигатель американского производства, поставки которого прекратились. В свою очередь гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь утверждает, что первые шесть МС-21 поставят в авиакомпании в конце 2024-го.

Что касается SSJ-New с российскими двигателями ПД-8, то их поставку Мантуров пообещал начать уже в конце 2023 года. До этого надо сертифицировать сам двигатель и лайнер. При этом глава Минпромторга признал, что заменять российского-французские двигатели SSJ 100 на полностью отечественные не планируется из-за сложности работ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Анна Семенович собирается завести мужской гарем
Анна Семенович собирается завести мужской гарем
Анастасия Мельникова хочет уехать в монастырь
Анастасия Мельникова хочет уехать в монастырь
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10 RC
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10 RC
Несколько секретов, о которых знают только богатые люди
Несколько секретов, о которых знают только богатые люди
Российский вице-премьер испытал самолет МС-21
Российский вице-премьер испытал самолет МС-21
Какие праздники отмечаются 5 января 2023 года в мире и России
Какие праздники отмечаются 5 января 2023 года в мире и России
В Иркутске двое мальчиков провалились под лед Ангары
В Иркутске двое мальчиков провалились под лед Ангары
Рита Дакота в ужасе от результатов операции на губах: "Показываю, только не ржите"
Рита Дакота в ужасе от результатов операции на губах:
Представили геймпад Pro Compact Controller Colorlight для Xbox с настраиваемыми светодиодами
Представили геймпад Pro Compact Controller Colorlight для Xbox с
В МИД отвергли идею посредничества Италии в урегулировании по Украине
В МИД отвергли идею посредничества Италии в урегулировании по Украине
Очки от Louis Vuitton, как подарок, во всем проиграли коробке манго
Очки от Louis Vuitton, как подарок, во всем проиграли коробке манго

Топ на сегодня

Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й
Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление
Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление

Еще по теме

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21?
Рогозин анонсировал испытания второго МС-21
Медведев проводит встречу с президентом Узбекистана
Мантуров назначен членом набсовета корпорации «ВЭБ. РФ».