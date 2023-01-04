. Скандальный журналист осудил поступок Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе позволил себе скандальное высказывание. Вчера в Сети разгорелся скандал. Видео с одного из праздничных корпоративов в Дубае, где Валерий Меладзе шепотом высказался в поддержку Украины, быстро набрало популярность. Осудили и раскритиковали исполнителя песни «Самба белого мотылька» не только комментаторы, но и коллеги по звездному цеху. Например, Эдгард Запашный призвал лишить певца званий, а журналист Армен Гаспарян предложил запретить его концерты в России. Отар Кушанашвили считает, что 57-летний Валерий Шотаевич был не прав, выдав громкие слова на публике. По мнению журналиста, музыканту стоит осторожнее относиться к заявлениям и подбирать более нейтральные реплики для выражения собственных взглядов.«Я обожаю Валеру Меладзе, а он обожает меня. Мы — одних мыслей по тьме вопросов, и он, и, смею надеяться, я — люди солнечной ориентации. Но должен ли был говорить публичный человек, столп эстрады то, что он сказал, там, где он это сказал, и то, как он это сделал? Нет, не должен был. Есть миллион иных способов сказать то же, — утверждает Кушанашвили в Telegram-канале, — От того, что заткнут блестящего певуна и небезразличного парня, никто не выиграет». Однако зла на звезду российского шоу-бизнеса мужчина не держит. Он призывает общественных деятелей, политиков и звезд эстрады более лояльно отнестись к Меладзе. 52-летний ведущий уверен, лишить регалий народного артиста можно, однако подобная мера ни к чему не приведет. Напомним, долгое время Валерий Шотаевич усердно избегал вопросов об отношении к политической обстановке. Пока его коллеги один за другим уезжали за границу, Меладзе продолжал карьеру в России, никак не комментируя действия нашей страны на международной арене. На днях певец выступал на корпоративе в Дубае. Один из поклонников попросил артиста продолжить националистический лозунг. Музыкант отвел микрофон в сторону и шепотом ответил фанату, получив одобрительный возглас.