. Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России

Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России

Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о РоссииСтаровер Севастьянов: Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о предназначении России

Папа Римский Бенедикт XVI верил в фатимские пророчества Божией матери о предназначении России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, знакомый с понтификом, передает РИА Новости.

Он отметил, что познакомился с будущим главой Католической церкви во время учебы в Риме, когда тот был кардиналом. О судьбе России, по его словам, Бенедикт заговорил время их последней встречи в 2018 году.

«Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство», — заявил Севастьянов.

По его словам, Бенедикт XVI считал, что правительство России за 30 лет сделало огромный шаг в сторону христианства, а будущее поколение политиков исполнит пророчество, которое нельзя изменить.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Покинув пост в 2013 году, понтифик поселился в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане».

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат: "Кольцо очень красивое"
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат:
В России оценили вероятность банковского кризиса
В России оценили вероятность банковского кризиса
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей задолженности за электроэнергию
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с Карпиным
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
Будет ли парад планет в 2023 году
Будет ли парад планет в 2023 году
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности

Топ на сегодня

Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии электропередач
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии

Еще по теме

Почетный Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет
Бенедикт XVI признал существование гей-лобби в Ватикане
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Великая пророчица, предсказавшая распад СССР, предрекла будущее России в 2018 году