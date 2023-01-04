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Святочные гадания, о которых не говорили на Руси

Святочные гадания, о которых не говорили на Руси

Гадания появились еще в древней Руси. В те времена люди верили и поклонялись различным богам и духам. Гадания были связанны с замужеством, рождением ребенка, урожайностью полей, погодой. Тем не менее были и такие, про которые люди боялись упоминать. Далее мы расскажем, о каких святочных гаданиях запрещалось говорить на Руси.

Гадания с помощью зеркала

Такое гадание было довольно популярным на Руси. Девушки, которые хотели знать, кто будет суженным, ставили небольшие зеркальца друг на против друга и зажигали перед ними свечку. Если в зеркалах появлялся суженный, значит, гадание удалось. Но даже такое гадание вызывало двойственное чувство: с одной стороны — радость, с другой — страх. Считалось, что в облике мужчины может скрываться нечистая сила.

Гадания в компаниях

Для такого гадания использовался тазик с водой и небольшие кусочки ткани, которые нужно выкладывать в емкость в виде кольца. Потом загадывали желание и доставали ранее положенную вещь из воды, не подглядывая. Если человек достал свой кусочек ткани, значит, его желание обязательно сбудется.


Гадание перед сном

Если незамужняя девушка хотела увидеть во сне своего будущего мужа, то она клала расческу или маленький кусочек хлеба под подушку и произносила такие слова:

«Суженый-ряженый, приходи со мной ужинать».

Существует еще один способ, который поможет увидеть во сне будущего мужа. Для этого девушке нужно было набрать полное ведро воды, поставить его рядом с колодцем и закрыть его на замок. Затем, необходимо произнести:

«Суженый-ряженый, приходи ко мне ночью воды испить, ключа просить».

После такого обряда можно было идти спать, а тот мужчина, который приснится, и будет ее будущим мужем.

Гадание при помощи тени

В старину девушка брала тарелку и кусок бумаги, который нужно было скомкать. Потом она ее поджигала, клала на тарелку и ставила рядом свечку. Затем старалась разглядеть фигуру, которая появится в тени от горящей бумаги.

Гадание на воске

Для этого было необходимо емкость с молоком и растопленный воск поставить рядом с порогом жилища, а потом произнести такие слова:

«Домовой, хозяин мой, приди на порог попить молочка и поесть воска».

Затем воск нужно было вылить в емкость с молоком и смотреть, что получится, например:

  • воск застыл в виде креста – это к болезням;
  • цветок – значит, девушка скоро выйдет замуж;
  • большое количество капель – финансовая прибыль;
  • звезда – к скорой удаче.
# Общество
По материалам: rsute

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