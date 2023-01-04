. Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего стоит бояться в год кролика. Несмотря на то, что многие считают символ года, Черного кролика, мягким, пушистым и безобидным, Тамара Глоба советует не расслабляться. По словам астролога, Кролик — самое непредсказуемое животное. Оно петляет и уворачивается, «давая себе люфт для самосохранения». По мнению Глобы, эта поведенческая особенного животного скажется и на мировых событиях: «когда начинаются мирные переговоры, то можно потом ждать волны агрессии». Это же касается и здравоохранения. Непредсказуемыми станут детские болезни, которые, казалось бы, человечество уже давно обуздало.«Есть вирусы, которые могут касаться вопросов деторождения и детей. Я говорила о том, что в 2022 году будут приходить заболевания, они связаны с какими-то детскими болезнями, но мутирующими… Самое плохое в этом плане, что это еще не конец. Говорят, что сейчас меньше заболеваний… Люди просто стали осторожнее, вот что важно. Я многим советую, не стоит собираться большими компаниями, ходить на какие-то огромные тусовки. Потому что есть опасность действительно вирусных заболеваний», — предостерегла астролог. Глоба отметила, что тенденция с заболеваемостью возникла задолго до того, как нее обратили внимание. По словам Тамары, сначала все болели стандартно — пару раз в год. Затем стали болеть чаще, и теперь «болезни перетекают из месяца в месяц». Но в этом есть и положительный момент: люди стали внимательнее относиться к своему здоровью.По мнению Глобы, если так пойдет и дальше, болезни будут не страшны.