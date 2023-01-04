. Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года

Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Астролог Тамара Глоба рассказала, чего стоит бояться в год кролика.   Несмотря на то, что многие считают символ года, Черного кролика, мягким, пушистым и безобидным, Тамара Глоба советует не расслабляться. По словам астролога, Кролик — самое непредсказуемое животное. Оно петляет и уворачивается, «давая себе люфт для самосохранения». По мнению Глобы, эта поведенческая особенного животного скажется и на мировых событиях: «когда начинаются мирные переговоры, то можно потом ждать волны агрессии». Это же касается и здравоохранения. Непредсказуемыми станут детские болезни, которые, казалось бы, человечество уже давно обуздало.
«Есть вирусы, которые могут касаться вопросов деторождения и детей. Я говорила о том, что в 2022 году будут приходить заболевания, они связаны с какими-то детскими болезнями, но мутирующими… Самое плохое в этом плане, что это еще не конец. Говорят, что сейчас меньше заболеваний… Люди просто стали осторожнее, вот что важно. Я многим советую, не стоит собираться большими компаниями, ходить на какие-то огромные тусовки. Потому что есть опасность действительно вирусных заболеваний», — предостерегла астролог. Глоба отметила, что тенденция с заболеваемостью возникла задолго до того, как нее обратили внимание. По словам Тамары, сначала все болели стандартно — пару раз в год. Затем стали болеть чаще, и теперь «болезни перетекают из месяца в месяц». Но в этом есть и положительный момент: люди стали внимательнее относиться к своему здоровью.По мнению Глобы, если так пойдет и дальше, болезни будут не страшны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й
Манит и пленит: какой аромат считается наиболее привлекательным в мире
Манит и пленит: какой аромат считается наиболее привлекательным в мире
Правда ли наши предки защищают нас после смерти
Правда ли наши предки защищают нас после смерти
Святочные гадания, о которых не говорили на Руси
Святочные гадания, о которых не говорили на Руси
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах
Лариса Долина после праздничных концертов расслабилась на Мальдивах
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Нино Нинидзе встретила Новый год вместе с Виторганом
Нино Нинидзе встретила Новый год вместе с Виторганом
Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в Макеевке
Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в
Раскрыты подробности травмирования звезды «Мстителей»
Раскрыты подробности травмирования звезды «Мстителей»
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера
В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать

Топ на сегодня

Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и экс-депутата "козака Гаврилюка"
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о

Еще по теме

Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Тамара Глоба рассказала, когда жизнь наладится
Тамара Глоба предсказала жуткий кризис на конец года
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе