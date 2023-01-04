. Топилин рассказал, как усовершенствованная контрактная система поможет участникам СВО

Принятые в последние дни осенней сессии Госдумы изменения в закон о госзакупках позволят без промедления приобретать нужные товары у единственного поставщика в интересах специальной военной операции. Кроме того, поправки дадут возможность новым регионам до конца 2023 года плавно адаптироваться к строгим российским конкурсными процедурам, предписанным 44-ФЗ. При этом им разрешат немного не соблюдать жесткие требования, действующие в России уже несколько лет. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Проведение конкурсных процедур в рамках действующих норм 44-ФЗ требует времени. А для нужд спецоперации временных потерь не должно быть. «Принятый в осеннюю сессию закон дает возможность органам федеральной исполнительной власти закупать продукцию у единственную поставщика. Исходим из того, что оперативность работы федеральных органов власти повыситься, как это и необходимо», — уточнил депутат.

Топилин напомнил, что в середине 2021 года были утверждены глобальные изменения в контрактной системе, прежде всего, чтобы сделать ее максимально прозрачной.

«Я не скрою, что мы ее корректируем там, где невозможна публичность. Хотя как раз это и было целью предыдущего реформирования. Сейчас мы от этих правил отступаем по объективным причинам. Сейчас ключевая задача состоит в том, чтобы ввести контрактную систему на новых территориях РФ», — подчеркнул глава комитета.

Поэтому в последние пленарные заседания осенней сессии депутаты подготовили изменения в законодательство о конкурсах, которые позволяют новым регионам «более плавно и комфортно жить по 44-му закону, по конкурентным процедурам», но при этом немного не соблюдать те жесткие требования, которые действуют в России уже несколько лет, заметил Топилин.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.