. В Иркутске двое мальчиков провалились под лед Ангары
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В Иркутске двое мальчиков провалились под лед Ангары

В Иркутске двое мальчиков провалились под лед Ангары

4 января в Иркутске двое мальчиков 2012-го года рождения провалились под лед Ангары. Толщина льда в месте провала составляет не более 5—7 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Детям удалось выбраться из полыньи.

Школьники пришли в парк спортивных развлечений, находящийся на левом берегу реки Ангары в районе улицы Старокузьмихинской. В конце парка они вышли на лед и преодолели около 20-ти метров, но хрупкая корка проломилась под их весом. Оказавшись в ледяной воде, мальчики стали криками привлекать внимание других посетителей парка.

Один школьник сумел выбраться из провала и помог второму, используя предложенные очевидцами подручные средства. Взрослым приходилось держаться на расстоянии: слишком тонкий лед не позволял приблизиться к полынье.

Спасшихся детей отвели в теплое помещение, где они согрелись и дождались приезда родителей и сотрудников полиции. В отношении родителей, которые допустили безнадзорное пребывание несовершеннолетних на водном объекте, специалисты составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Правовую оценку дадут также действиям работников парка.

Аналогичный случай произошел днем 1 января. 24-летняя девушка приехала на набережную Ангары отдохнуть с семьей. Они вышли на замерзший водоем в районе улицы Дальневосточной. Несмотря на то, что в этом месте уже были другие компании, иркутянка провалилась под лед: она отошла на пару метров в сторону от тропы. Девушке помог выбраться ее отец.



Видео очевидцев
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По материалам: irk

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