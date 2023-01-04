. В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову
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В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову

В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову. С заявлением о пропаже иркутянки в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Иркутское» обратился ее сожитель.

31 декабря женщина ушла из дома на улице Майской и все еще не вернулась. Сыщики выяснили, что попавшая может находиться в районе железнодорожного вокзала или автовокзала города Иркутска. Приметы женщины: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы. Была одета в белую вязаную шапку, бежевую куртку, черные джинсы, черные кожаные сапоги.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 924 608-88-92, 8 (3952) 79-38-37, 42-04-51, 21-39-81, 02 (102 — с мобильного телефона).

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По материалам: irk

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