. В Иркутской области за первые три дня января задержали 150 пьяных водителей
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В Иркутской области за первые три дня января задержали 150 пьяных водителей

В Иркутской области за первые три дня января задержали 150 пьяных водителей

В Иркутской области за первые три дня января 2023 года инспекторы ДПС задержали 150 пьяных водителей. Несмотря на это, в ГИБДД отмечают, что количество нетрезвых водителей снизилось. Например, три года назад за аналогичный период задержали 170 пьяных автолюбителей.

Часто о подозрительном поведении нарушителей на автомобилях сообщали неравнодушные граждане. Если информация подтверждалась, нетрезвых водителей задерживали, сообщают сотрудники госавтоинспекции Иркутской области.

Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом виде. Это грозит не только административным и уголовным наказанием, но и тяжкими последствиями для здоровья и жизни других участников дорожного движения.

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По материалам: irk

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