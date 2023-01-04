. В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей задолженности за электроэнергию

В Иркутском районном суде рассмотрели очередное дело о взыскании задолженности по оплате за потребленную электроэнергию с «серого» майнера. Суд обязал жительницу Маркова выплатить почти 1,4 миллиона рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий: в соответствии с объемом потребления.

Поводом для обращения в суд стал неравномерный расход электроэнергии. В сентябре 2021 года в доме площадью 168 квадратных метров расход энергии составил 242 700 киловатт-час, а в октябре — 64 306 киловатт-час.

Инженер-инспектор ООО «Иркутскэнергосбыт» осмотрел электроустановку и зафиксировал шум вентиляционного оборудования в гараже. Кроме того, с помощью тепловизионного оборудования он установил нагрев гаражных ворот и внешней стены дома: температура в этом месте составляла более 60 градусов при 28,5 градусах температуры наружного воздуха в день проверки.

Хозяева предоставили энергетикам доступ для осмотра только в гаражное помещение, расположенное в цокольном этаже дома. Там при проверке специалисты нашли две тепловые пушки для обогрева гаража, котел для отопления дома, бойлер и два обогревателя. К другим электроприборам им не предоставили доступа.

Со слов собственника, в доме не было подключения к интернету. Однако специалисты отметили наличие сигнала Wi-Fi и кабеля связи, подведенного к дому. Кроме того, при проверке домовладения велась фотофиксация, и на снимке видно, что в гараже дома размещено оборудование для майнинга криптовалют.

На основании данных проверки, в совокупности с объемом ежемесячного потребления специалисты «Иркутскэнергосбыт» пришли к выводу об использовании электроэнергии не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях — для добычи криптовалюты. Суд с исковыми требованиями согласился.