. В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году

Благодаря лунному календарю, каждая женщина сможет узнать, какие дни являются удачными для окрашивания локонов в 2023 году, а в какие следует воздержаться от любых манипуляций. Удачно подобранный день позволит не только изменить имидж, но и поднять свою самооценку.

Календарь окрашивания волос на 2023 год по месяцам

Январь

Второй зимний месяц является благоприятным для изменения своего образа. Тем, кто желает перемен, стоит решиться на эксперименты с яркими цветами. Такие оттенки помогут пробудить творческий порыв и придадут вдохновение.

Окрасить волосы можно в любой из указанных дней месяца с 3 по 5 число, 10, 12, 23, 25 и 31.

Нежелательно наводить красоту в такие дни: 7, 8, 15, 24 и 27.





Февраль

Разнообразить свою жизнь можно новой прической или окрашиванием волос в любимый оттенок. Чтобы не испортить локоны, стоит отдать предпочтение щадящим красителям.

Подходящими днями для окрашивания волос считаются: 1, 4, 8, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в такие дни: 3, 5, 12, 20, 23.

Март

Смена имиджа позволит избавиться от депрессии и остаться в хорошем настроении. Придать уверенности поможет окрашивание волос с добавлением нескольких тонов.

Сделать его можно в любой из указанных дней, а именно: 2, 4, 6, 7, 16, 23, 25, 27, 31.

Что касается не совсем удачных дней, то среди них выделяют следующие: 1, 3, 12, 15, 20, 24 30.

Апрель

Новое окрашивание позволит быстро справиться с любыми задачами и заслужить авторитет. В апреле стоит отдать предпочтение глубоким оттенкам, которые помогут выделиться и обратить на себя внимание. Людям, чья деятельность связана с творчеством, стоит выбирать светлые тона. А тем, кто занимается умственным трудом, — темные.

Реализовать свою задумку можно в любой из указанных дней: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

Не совсем удачным будет окрашивание в такие дни: 7, 9, 16, 20, 30.

Май





Придать уверенность и привлечь мужской пол в мае поможет новый стиль и новый цвет волос. Одиноким обрести любовь помогут светлые оттенки.

Те, кто уже давно в отношениях, могут покрасить волосы в любимый цвет в такие дни: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31.

Не получится реализовать свою задумку 5, 7, 13, 14, 19, 26.

Июнь

Летом все мечтают выглядеть привлекательно. Чтобы осуществить свою задумку, стоит обратить особое внимание на подходящие даты.

Удачные дни для окрашивания волос: 6, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29.

Воздержаться от похода в салон стоит в такие дни: 3, 4, 11, 16, 18 25, 30.

Июль

В июле следует не только подобрать подходящий день для окрашивания волос, но еще и помнить об их увлажнении, поскольку жаркое солнце сушит локоны.

Отправиться в салон можно в любой из таких дней: 3, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31.

Воздержаться от окрашивания стоит: 3, 14, 16 и 28 числа.

Август

Обрести любовь в августе помогут светлые тона, а притянуть удачу — рыжие.

Сменить свой образ можно: 7, 8,15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29 и 30.

Неудачными днями считаются следующие: 4, 6, 11, 13, 25, 31.

Сентябрь





Яркие цвета помогут избежать хандры, но при этом стоит обращать внимание на натуральные красители, чтобы не испортить волосы.

Благоприятными днями для окрашивания локонов в сентябре являются следующие: 5, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25.

В свою очередь, не стоит окрашивать волосы в такие дни: 1, 3, 8, 10, 22, 29, 30.

Октябрь

Нестандартная техника нанесения краски, а также яркие тона помогут придать уверенности.

Отправиться в салон красоты можно в такие дни: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25.

Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в указанные даты: 6, 22, 24, 27, 29.

Ноябрь

Разукрасить серые будни позволит яркая одежда и смена цвета волос.

Сделать это можно: 4, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 и 27 числа.

Не принесет желаемый результат окрашивание волос в такие дни: 3, 12, 21, 23, 29.

Декабрь





Поднять настроение и закончить успешно год поможет удачно подобранный цвет волос, а также подходящая дата.