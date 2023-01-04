В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году
Благодаря лунному календарю, каждая женщина сможет узнать, какие дни являются удачными для окрашивания локонов в 2023 году, а в какие следует воздержаться от любых манипуляций. Удачно подобранный день позволит не только изменить имидж, но и поднять свою самооценку.
Календарь окрашивания волос на 2023 год по месяцам
Январь
Второй зимний месяц является благоприятным для изменения своего образа. Тем, кто желает перемен, стоит решиться на эксперименты с яркими цветами. Такие оттенки помогут пробудить творческий порыв и придадут вдохновение.
- Окрасить волосы можно в любой из указанных дней месяца с 3 по 5 число, 10, 12, 23, 25 и 31.
- Нежелательно наводить красоту в такие дни: 7, 8, 15, 24 и 27.
Февраль
Разнообразить свою жизнь можно новой прической или окрашиванием волос в любимый оттенок. Чтобы не испортить локоны, стоит отдать предпочтение щадящим красителям.
- Подходящими днями для окрашивания волос считаются: 1, 4, 8, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 28.
- Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в такие дни: 3, 5, 12, 20, 23.
Март
Смена имиджа позволит избавиться от депрессии и остаться в хорошем настроении. Придать уверенности поможет окрашивание волос с добавлением нескольких тонов.
- Сделать его можно в любой из указанных дней, а именно: 2, 4, 6, 7, 16, 23, 25, 27, 31.
- Что касается не совсем удачных дней, то среди них выделяют следующие: 1, 3, 12, 15, 20, 24 30.
Апрель
Новое окрашивание позволит быстро справиться с любыми задачами и заслужить авторитет. В апреле стоит отдать предпочтение глубоким оттенкам, которые помогут выделиться и обратить на себя внимание. Людям, чья деятельность связана с творчеством, стоит выбирать светлые тона. А тем, кто занимается умственным трудом, — темные.
- Реализовать свою задумку можно в любой из указанных дней: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.
- Не совсем удачным будет окрашивание в такие дни: 7, 9, 16, 20, 30.
Май
Придать уверенность и привлечь мужской пол в мае поможет новый стиль и новый цвет волос. Одиноким обрести любовь помогут светлые оттенки.
- Те, кто уже давно в отношениях, могут покрасить волосы в любимый цвет в такие дни: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31.
- Не получится реализовать свою задумку 5, 7, 13, 14, 19, 26.
Июнь
Летом все мечтают выглядеть привлекательно. Чтобы осуществить свою задумку, стоит обратить особое внимание на подходящие даты.
- Удачные дни для окрашивания волос: 6, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29.
- Воздержаться от похода в салон стоит в такие дни: 3, 4, 11, 16, 18 25, 30.
Июль
В июле следует не только подобрать подходящий день для окрашивания волос, но еще и помнить об их увлажнении, поскольку жаркое солнце сушит локоны.
- Отправиться в салон можно в любой из таких дней: 3, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31.
- Воздержаться от окрашивания стоит: 3, 14, 16 и 28 числа.
Август
Обрести любовь в августе помогут светлые тона, а притянуть удачу — рыжие.
- Сменить свой образ можно: 7, 8,15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29 и 30.
- Неудачными днями считаются следующие: 4, 6, 11, 13, 25, 31.
Сентябрь
Яркие цвета помогут избежать хандры, но при этом стоит обращать внимание на натуральные красители, чтобы не испортить волосы.
- Благоприятными днями для окрашивания локонов в сентябре являются следующие: 5, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25.
- В свою очередь, не стоит окрашивать волосы в такие дни: 1, 3, 8, 10, 22, 29, 30.
Октябрь
Нестандартная техника нанесения краски, а также яркие тона помогут придать уверенности.
- Отправиться в салон красоты можно в такие дни: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25.
- Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в указанные даты: 6, 22, 24, 27, 29.
Ноябрь
Разукрасить серые будни позволит яркая одежда и смена цвета волос.
- Сделать это можно: 4, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 и 27 числа.
- Не принесет желаемый результат окрашивание волос в такие дни: 3, 12, 21, 23, 29.
Декабрь
Поднять настроение и закончить успешно год поможет удачно подобранный цвет волос, а также подходящая дата.
- В декабре такими являются следующие дни: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30.
- В свою очередь 1, 8, 20, и 22 числа не стоит окрашивать волосы.