. В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году
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В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году

В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году

Благодаря лунному календарю, каждая женщина сможет узнать, какие дни являются удачными для окрашивания локонов в 2023 году, а в какие следует воздержаться от любых манипуляций. Удачно подобранный день позволит не только изменить имидж, но и поднять свою самооценку.

Календарь окрашивания волос на 2023 год по месяцам

Январь

Второй зимний месяц является благоприятным для изменения своего образа. Тем, кто желает перемен, стоит решиться на эксперименты с яркими цветами. Такие оттенки помогут пробудить творческий порыв и придадут вдохновение.

  • Окрасить волосы можно в любой из указанных дней месяца с 3 по 5 число, 10, 12, 23, 25 и 31.
  • Нежелательно наводить красоту в такие дни: 7, 8, 15, 24 и 27.


Февраль

Разнообразить свою жизнь можно новой прической или окрашиванием волос в любимый оттенок. Чтобы не испортить локоны, стоит отдать предпочтение щадящим красителям.

  • Подходящими днями для окрашивания волос считаются: 1, 4, 8, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 28.
  • Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в такие дни: 3, 5, 12, 20, 23.

Март

Смена имиджа позволит избавиться от депрессии и остаться в хорошем настроении. Придать уверенности поможет окрашивание волос с добавлением нескольких тонов.

  • Сделать его можно в любой из указанных дней, а именно: 2, 4, 6, 7, 16, 23, 25, 27, 31.
  • Что касается не совсем удачных дней, то среди них выделяют следующие: 1, 3, 12, 15, 20, 24 30.

Апрель

Новое окрашивание позволит быстро справиться с любыми задачами и заслужить авторитет. В апреле стоит отдать предпочтение глубоким оттенкам, которые помогут выделиться и обратить на себя внимание. Людям, чья деятельность связана с творчеством, стоит выбирать светлые тона. А тем, кто занимается умственным трудом, — темные.

  • Реализовать свою задумку можно в любой из указанных дней: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.
  • Не совсем удачным будет окрашивание в такие дни: 7, 9, 16, 20, 30.

Май


Придать уверенность и привлечь мужской пол в мае поможет новый стиль и новый цвет волос. Одиноким обрести любовь помогут светлые оттенки.

  • Те, кто уже давно в отношениях, могут покрасить волосы в любимый цвет в такие дни: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31.
  • Не получится реализовать свою задумку 5, 7, 13, 14, 19, 26.

Июнь

Летом все мечтают выглядеть привлекательно. Чтобы осуществить свою задумку, стоит обратить особое внимание на подходящие даты.

  • Удачные дни для окрашивания волос: 6, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29.
  • Воздержаться от похода в салон стоит в такие дни: 3, 4, 11, 16, 18 25, 30.

Июль

В июле следует не только подобрать подходящий день для окрашивания волос, но еще и помнить об их увлажнении, поскольку жаркое солнце сушит локоны.

  • Отправиться в салон можно в любой из таких дней: 3, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31.
  • Воздержаться от окрашивания стоит: 3, 14, 16 и 28 числа.

Август

Обрести любовь в августе помогут светлые тона, а притянуть удачу — рыжие.

  • Сменить свой образ можно: 7, 8,15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29 и 30.
  • Неудачными днями считаются следующие: 4, 6, 11, 13, 25, 31.

Сентябрь


Яркие цвета помогут избежать хандры, но при этом стоит обращать внимание на натуральные красители, чтобы не испортить волосы.

  • Благоприятными днями для окрашивания локонов в сентябре являются следующие: 5, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25.
  • В свою очередь, не стоит окрашивать волосы в такие дни: 1, 3, 8, 10, 22, 29, 30.

Октябрь

Нестандартная техника нанесения краски, а также яркие тона помогут придать уверенности.

  • Отправиться в салон красоты можно в такие дни: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25.
  • Отказаться от любых манипуляций с волосами стоит в указанные даты: 6, 22, 24, 27, 29.

Ноябрь

Разукрасить серые будни позволит яркая одежда и смена цвета волос.

  • Сделать это можно: 4, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 и 27 числа.
  • Не принесет желаемый результат окрашивание волос в такие дни: 3, 12, 21, 23, 29.

Декабрь


Поднять настроение и закончить успешно год поможет удачно подобранный цвет волос, а также подходящая дата.

  • В декабре такими являются следующие дни: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30.
  • В свою очередь 1, 8, 20, и 22 числа не стоит окрашивать волосы.
# Общество
По материалам: rsute

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