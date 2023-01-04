. В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих

Рядом с Макеевкой в Донецкой Народной Республике погибли 89 российских военнослужащих. 1 января артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей.

Российская ПВО сбила два снаряда. Остальные четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Из-за детонации снарядов перекрытия здания обрушились.

Пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой велся огонь по Макеевке, уничтожили ответным ударом. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Офицеры пострадавшей части и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших: раненым оказали первую медицинскую помощь, эвакуировали их в медицинские учреждения. В ходе разбора завалов железобетонных конструкций к 4 января нашли тела 89 погибших. Среди них — заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывают необходимую помощь и поддержку.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат: "Кольцо очень красивое"
Полину Гагарину в новогоднюю ночь позвал замуж юный фанат:
В России оценили вероятность банковского кризиса
В России оценили вероятность банковского кризиса
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей задолженности за электроэнергию
В Иркутском районе суд взыскал с майнера 1,4 миллиона рублей
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в 2023 году
В какие дни, согласно лунному календарю, можно окрашивать волосы в
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с Карпиным
Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
В московской квартире обнаружили мертвого младенца
Будет ли парад планет в 2023 году
Будет ли парад планет в 2023 году
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности

Топ на сегодня

Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии электропередач
В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии

Еще по теме

В Минобороны заявили, что при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных
Минобороны: военнослужащие РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ
Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS ВСУ
Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в Макеевке