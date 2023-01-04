. В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих

Рядом с Макеевкой в Донецкой Народной Республике погибли 89 российских военнослужащих. 1 января артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей.

Российская ПВО сбила два снаряда. Остальные четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Из-за детонации снарядов перекрытия здания обрушились.

Пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой велся огонь по Макеевке, уничтожили ответным ударом. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Офицеры пострадавшей части и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших: раненым оказали первую медицинскую помощь, эвакуировали их в медицинские учреждения. В ходе разбора завалов железобетонных конструкций к 4 января нашли тела 89 погибших. Среди них — заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывают необходимую помощь и поддержку.