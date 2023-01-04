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В России оценили вероятность банковского кризиса

В России оценили вероятность банковского кризисаФинансисты считают, что банковского кризиса в РФ в 2023 году не будет, он реален в Европе

Российские финансисты оценили вероятность кризиса банковского сектора в 2023 году. По их мнению, в стране его не будет, в Азии и США ситуация также остается стабильной, он реален в Европе, передает РИА Новости.

«В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены», — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, указав на достаточную ликвидность банковской системы.

С ним согласился заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, ожидается положительная динамика в кредитовании и восстановление сектора, поскольку государство и Банк России оказывают поддержку финансовым организациям в том числе за счет программ, благотворно влияющих на экономическую активность.

Специалисты сошлись во мнении, что кризисные явления вероятны в Европе, поскольку экономики разобщены, производство падает на фоне дороговизны энергоресурсов и инфляции.

В США ситуация более стабильна, отметил Зельцер, там наблюдается рост промышленности, растет ВВП, активизируется рынок труда. Кроме того, Финансовая резервная система (ФРС) может поддержать свои финансовые институты в любой момент.

В Азии в случае кризиса оказать помощь способны Национальный банк Китая и Центробанк Японии, заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что существенное влияние на мировую экономику в 2023 году будут оказывать Китай и ситуация на территории Украины.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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