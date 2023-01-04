. В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой

Депутат Мажуга призвал сделать студентам новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что стипендию студентам на Новый год можно увеличить. Его слова приводит РИА Новости.

Мажуга отметил, что размер стипендии варьируется. Он призвал сделать студентам новогоднюю выплату по аналогии с 13-й зарплатой. По словам парламентария, вузы России имеют автономию в этом вопросе.

«У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», — заключил он.

Ранее россиянам назвали лучший способ распорядиться 13-й зарплатой. Финансист Марат Сафиулин призвал использовать выплату для формирования подушки безопасности.