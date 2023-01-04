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В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года

В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца годаКабмин продлил до конца 2023-го упрощенный порядок ввоза в РФ электронных устройств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до конца 2023 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств, чтобы не допустить дефицита на фоне санкций. Об этом сообщила пресс-служба правительства на его официальном сайте.

Постановление упрощает процедуру получения специального документа — нотификации — на импортируемую технику. Он требуется для ввоза всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование, пояснили в кабмине. Среди прочего, к ним относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Упрощенный порядок заключается в том, что оформлять нотификации теперь могут отраслевые ассоциации, такие как Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Раньше для получения документа изготовитель техники должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию — центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, новый порядок предполагает, что импортер не обязан предоставлять таможенным органам сведения о нотификации в отношении ввозимой электроники, если она относится к комплектующим для промышленного производства оборудования внутри страны. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительством.

28 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. С такой инициативой выступила российская компания ICL. Она также предлагает кабмину стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кешбэка для граждан.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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