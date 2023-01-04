. В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
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В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти

В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефтиПравительство РФ планирует ограничить раскрытие информации «Транснефтью» до июля 2024 годаСюжетСтоимость нефти:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале правовой информации.

ФАС предложила временно изменить порядок и сроки раскрытия информации «Транснефтью», которая является такой монополией. Согласно проекту, данные о деятельности госкомпании подлежат изъятию из публичного доступа, а предоставляться будут только по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности. Если документ будет одобрен, постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать по 1 июля 2024 года включительно.

Авторы документы объясняют, что такие меры необходимы для ограничения бесконтрольного распространения данных, которое может повлечь усиление санкционного давления на топливно-энергетическую сферу России. Раскрываемая «Транснефтью» информация может быть использована как для усиления ранее введенных ограничений, так и для новых санкций, против нее самой и ее и контрагентов — грузоотправителей и грузополучателей, портов, поставщиков и подрядчиков. Усиление санкций может усложнить экспорт и переориентацию поставок, ограничить доступ страны к финансовым инструментам и расчетам с зарубежными партнерами.

С просьбой внести изменений в порядок раскрытия информации к властям обратилась сама «Транснефть», затем соответствующее поручение дал вице-премьер России Александр Новак.

Ранее стало известно, что, вопреки обещаниям российских властей, страна исполняет требования потолка цен на нефть и не отказывается от поставок сырья по контрактам, в которых подтверждается конечная стоимость. С 5 декабря, когда был введен потолок, около четверти грузов российских экспортеров застраховано в западных компаниях — для этого санкции требуют от покупателя доказать, что купленное сырье было дешевле 60 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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