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В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти

В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к властиCенатор Алексей Пушков заявил, что жители Германии теряют доверие к власти в стране

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о падении доверия жителей Германии к власти в стране. Об этом он написал в своем Telegram.

В качестве доказательства Пушков сослался на данные немецкого телеканала ntv, которые, по его словам, демонстрируют падение доверия населения почти ко всем властным институтам в Германии. Он подчеркнул, что больше всего пострадал рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца, который потерял 24 процента поддержки граждан. «Германия явно движется не в том направлении, и ее жители это чувствуют», — констатировал сенатор.

Ранее обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль заявила, что в 2022 году авторитет властей Германии разрушился. По ее словам, смелость и решительность в заявлениях Шольца, которые звучали во время его прихода к власти, «практически испарились» за 10 месяцев. Она также отметила, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов: 63 процента респондентов не удовлетворены работой правительства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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