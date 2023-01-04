. В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России
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В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России

В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против РоссииАмериканский политик Барака: европейцы поняли, что их специально втянули в конфликт с РФ

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака прокомментировал слова внука Пьера де Голля, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, который заявил о «заговоре» Запада против России. Об этом он написал в Twitter.

По словам Бараки, позиции таких людей, как Пьер де Голль, отражают «растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», тогда как «пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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