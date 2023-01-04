. В Тулуне полицейские спасли бабушку из горящего дома
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В Тулуне полицейские спасли бабушку из горящего дома

В Тулуне полицейские спасли бабушку из горящего дома

4 января в Тулуне майор и лейтенант полиции спасли бабушку из горящего дома. Мужчины возвращались ночью с дежурства и увидели, что горит двухквартирный жилой дом. Во дворе перед ним стояли парень и девушка без верхней одежды. Они рассказали полицейским, что возгорание началось в их части здания, а в соседней квартире осталась 81-летняя бабушка, которая скорее всего спит.

Сотрудники МВД усадили пострадавших в служебную машину и отправились к пенсионерке. Они стали стучать в закрытые​ окна и дверь, стараясь разбудить пожилую женщину. Наконец, им это удалось, однако от испуга бабушка не смогла сама открыть дом изнутри.

Полицейские выбили дверь, вывели пенсионерку из затянутого дымом помещения и отвели к подъехавшему​ автомобилю скорой помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали​ возгорание.

Потерпевшие поблагодарили дорожных полицейских. Руководство отдела полиции намерено поощрить сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Видео ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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