3 января в Усть-Илимске при пожаре в садовом доме погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 19:14. На момент прибытия сотрудников МЧС здание полностью охватил огонь.

Во время проливки места возгорания и разборки конструкций пожарные нашли тело погибшего мужчины. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи и дымохода.

Всего с начала года в регионе зафиксировали 52 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. 16 из них произошло за прошедшие сутки. Шесть пожаров — в частных домах, три — в хозяйственных постройках, два — на автотранспорте, по одному пожару произошло в многоквартирном доме, в садовом доме, в административном здании. На пожарах погибли пять человек, четыре человека пострадали, 38 жителей региона успели эвакуировать.

За сутки причиной шести возгораний стало короткое замыкание электропроводки. Четыре пожара случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Одна из самых распространенных причин возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По этой причине также произошло шесть пожаров, в том числе — на территории пилорамы на седьмом километре Александровского тракта в Иркутском районе. Там огонь уничтожил склад готовой продукции, баню, автомобиль и пиломатериал на общей площади 366 квадратных метров.



