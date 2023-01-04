. Валерий Николаев высказался о своем побеге с ледового шоу

Актер Валерий Николаев признался, что до сих пор не извинился перед своей партнершей за тот инцидент. Валерий Николаев и Александра Акимова участвовали в прошлом сезоне популярного проекта «Танцы со звездами», но не смогли дойти до финала. В этом актер винит себя. Многие поклонники говорили, что Валерий Николаев и Александра Акимова были идеальной парой и могли показывать настоящее шоу на паркете, но затем актер неожиданно ушел из проекта. Тогда выдвигались разные версии — так, они не набрали достаточное количество баллов, поэтому автоматические отсеялись по итогам конкурса. Другая же версия была в том, что Николаева забрали на принудительное лечение, поэтому он больше не смог выступать с партнершей. Сам актер в шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» признался: он очень виноват перед Акимовой — за свой провал, а также за то, что до сих пор не попросил у нее прощения.«Хочу встретиться с ней лично и поговорить. Позвонить? Хочешь что-то сделать, чтобы это не получилось, сделай это по телефону. Сашка Акимова уникальный человек. Мне было жалко тратить ее время, пока я выучу шаги для номера. Поэтому я просыпался рано, шел в спортзал и несколько часов, пока никто не видит, по видео учил все. Мы ведь хотели каждый номер делать как мини-пьесу», сказал Валерий Николаев. По его словам, опыт в танцах у него был всегда. Внимательные зрители могут вспомнить культовую картину «Шырли-мырли», где в одной из сцен Николаев танцует с Ириной Апексимовой и Валерием Гаркалиным. Свои умения позже он еще несколько раз демонстрировал в кино. Также в беседе с Андреем Малаховы Николаев раскрыл подробности конфликта с Евгением Папунаишвили. Журналисты писали, якобы две звезды в жесткой ссоре из-за финансового вопроса, но это не совсем так. «Я попросил у него определенную сумму, в расчете на то, что мне переведут деньги, и я отдам. Перевод задерживался, Женя начал нервничать, я его успокаивал. И там что-то резкое было сказано. Я не держу никаких обид, извиняюсь, надеюсь, что мы останемся нормальными друзьями», — подчеркнул актер.