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Вера Брежнева оставила все в прошлом

Вера Брежнева оставила все в прошлом
Певица Вера Брежнева сделала неоднозначное заявление. Артистка давно не появлялась со своим мужем Константином Меладзе. Певица Вера Брежнева даже не пытается делать вид, что в ее жизни все в порядке. Артистка после переезда в Италию стала вести совсем иной образ жизни. Она больше не ведет себя как звезда, не выходит в свет, а вот на волонтерских акциях появляется периодически. Звезда с трудом переживает происходящее в мире.
Кроме того, все настойчивее звучат слухи о разладе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Их давно не видели вместе, из аккаунтов певицы пропали все совместные снимки с мужем, да и посты артистки в последние месяцы полны намеков и страданий. Ну и вишенкой на торте стал тот факт, что с безымянного пальца Брежневой пропало обручальное кольцо. После этого Вера Брежнева сделала заявление, которое люди вновь сочли очередным намеком на ее разрыв с супругом. «Плохую привычку быть хорошей и удобной девочкой оставила в прошлом году. Попрощалась с ней», - написала в соцсетях певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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