Запад спланировал заранее "заговор" против России, считает внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Вашингтон "отрезал" Европу от России и настроил европейцев против россиян. Заморозка российских активов - это "грабеж" и "величайшая несправедливость", сказал Пьер де Голль в беседе с ассоциацией "Франко-Российский Диалог".

Последствия текущего кризиса в первую очередь отразились на европейских странах:

"Этот кризис сильно ослабляет тот баланс, который мой дед всегда старался сохранить, мой дед всегда-всегда старался поддерживать уважительные отношения с Россией".

Сейчас общественное мнение во Франции видит "зловещую игру американцев". Соединенные Штаты применяют ложь при общении с союзниками внутри Североатлантического альянса и используют украинский кризис для дестабилизации Европы.

"Американцы как бы отрезали Европу от России, восстановили европейцев против россиян. Почему они это сделали? Потому что Европа в союзе с Россией могла бы представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане – в целом в ЕС и в РФ проживают до 500 миллионов человек", - подчеркивает Пьер де Голль.

Он напомнил о том, как, начиная с вьетнамской войны, американцы пытались "силой, хитростью и другими нечестными средствами" восполнить потерю собственного экономического и политического влияния, хотя "она неизбежна". Они всегда стараются затормозить потерю долларом статуса главной мировой валюты.

"Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - говорит Пьер де Голль, добавляя, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель недавно признала, что она никогда не собиралась применять подписанные еще в 2015 году Минские соглашения.

Французы и немцы вместе согласились выступить гарантами Минских соглашений. Они сознательно "способствовали этой эскалации". США по сей день продолжают военную эскалацию, от которой страдают в первую очередь украинцы, а также другие европейские народы.

"Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы. Американцы продают свой газ европейцам в 4-7 раз дороже, чем в своей стране, и, к сожалению, почти каждый европеец в своей повседневной жизни страдает от этого", - указывает Пьер де Голль.

Главы Евросоюза и США в один голос уверяют, что виноваты русские, которые "прекратили поставку топлива", но в действительности это произошло после того, как Запад сам перестал покупать российское топливо:

"Не русские виноваты, русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются".

Поддержание хороших отношений с Россией - обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире. Пьер де Голль подчеркнул, что был одним из первых, кто "осудил ложь, несправедливость и ограбление России через замораживание активов".

"Я нахожу его абсолютно возмутительным, потому что нельзя наказать народ из-за кризиса, зная, что это противоречит международному праву и является величайшей несправедливостью. Я думаю, что ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня".

В декабре Еврокомиссия предложила запретить экспортировать в Россию ноутбуки, а также жесткие диски, камеры и линзы. Эти ограничения вошли в девятый пакет антироссийских санкций ЕС.