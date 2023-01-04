Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй мировой не испытал такого грабежа, как русские сегодня"
Запад спланировал заранее "заговор" против России, считает внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Вашингтон "отрезал" Европу от России и настроил европейцев против россиян. Заморозка российских активов - это "грабеж" и "величайшая несправедливость", сказал Пьер де Голль в беседе с ассоциацией "Франко-Российский Диалог".
Последствия текущего кризиса в первую очередь отразились на европейских странах:
Сейчас общественное мнение во Франции видит "зловещую игру американцев". Соединенные Штаты применяют ложь при общении с союзниками внутри Североатлантического альянса и используют украинский кризис для дестабилизации Европы.
"Американцы как бы отрезали Европу от России, восстановили европейцев против россиян. Почему они это сделали? Потому что Европа в союзе с Россией могла бы представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане – в целом в ЕС и в РФ проживают до 500 миллионов человек", - подчеркивает Пьер де Голль.
Он напомнил о том, как, начиная с вьетнамской войны, американцы пытались "силой, хитростью и другими нечестными средствами" восполнить потерю собственного экономического и политического влияния, хотя "она неизбежна". Они всегда стараются затормозить потерю долларом статуса главной мировой валюты.
"Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - говорит Пьер де Голль, добавляя, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель недавно признала, что она никогда не собиралась применять подписанные еще в 2015 году Минские соглашения.
Французы и немцы вместе согласились выступить гарантами Минских соглашений. Они сознательно "способствовали этой эскалации". США по сей день продолжают военную эскалацию, от которой страдают в первую очередь украинцы, а также другие европейские народы.
"Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы. Американцы продают свой газ европейцам в 4-7 раз дороже, чем в своей стране, и, к сожалению, почти каждый европеец в своей повседневной жизни страдает от этого", - указывает Пьер де Голль.
Главы Евросоюза и США в один голос уверяют, что виноваты русские, которые "прекратили поставку топлива", но в действительности это произошло после того, как Запад сам перестал покупать российское топливо:
"Не русские виноваты, русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются".
Поддержание хороших отношений с Россией - обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире. Пьер де Голль подчеркнул, что был одним из первых, кто "осудил ложь, несправедливость и ограбление России через замораживание активов".
В декабре Еврокомиссия предложила запретить экспортировать в Россию ноутбуки, а также жесткие диски, камеры и линзы. Эти ограничения вошли в девятый пакет антироссийских санкций ЕС.