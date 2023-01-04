Дорожные службы Иркутска работают в круглосуточном режиме: убирают и вывозят снег, чистят тротуары и остановочные пункты, лестницы, проводят противогололедную обработку. За сутки 4 января с улиц Иркутска вывезли 1200 тонн снега, сообщает пресс-служба администрации города.

4 января чистят более 50-ти улиц во всех округах города. Среди них — улицы Сергеева, Аргунова, Воронежская, Багратиона, Сеченова, Мухиной, Гончарова, Авиастроителей, Волгоградская, Марии Ульяновой, Шишкина, Макаренко, Маршала Говорова, Ленинградская, Байкальская, Советская, 3 июля, Седова, Малая Советская, Верхняя набережная, Волжская, 30-й Дивизии, бульварах Рябикова, Постышева и другие.

МУП «Служба эксплуатации мостов» очищает путепроводы на Трактовой, Олега Кошевого, Дальневосточной, Академическом мосту. Сотрудники «Городской среды» и «Горзеленхоза» приводят в порядок территории парков, скверов и общественных пространств, очищают памятники, посыпают тротуары песком.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.